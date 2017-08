Suedia: Trei barbati au fost raniti in urma unui incident armat, produs la o petrecere

Doi barbati, cu varste in jur de 20 de ani, respectiv 25 de ani, au suferit rani grave, in timp ce un adolescent a fost ranit usor in urma unui atac armat care a avut loc la o petrecere organizata intr-o sala inchiriata, unde participau circa 100 de persoane, au declarat mai multi martori pentru cotidianul Sydsvenskan.Autorul atacului cu arma de foc nu a fost deocamdata arestat.Atacul armat a fost precedat de o bataie intre cel putin doua persoane. Dupa incheierea luptei, un individ neinvitat la petrecere a intrat in sala avand o arma indreptata in sus."El tinea arma in sus si a strigat "Cine l-a lovit pe fratele meu?", dupa care a inceput sa traga in interiorul incaperii", a declarat o femeie care participa la petrecere.Potrivit site-ului de stiri thelocal.se, incidentul s-a produs duminica cu putin inaintea orei locale 06:00 (04:00 GMT).