Parlamentul iranian a votat alocarea de fonduri suplimentare pentru programul balistic

''Americanii ar trebui sa stie ca aceasta nu este decat prima noastra actiune'', a afirmat presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, dupa anuntarea votului cu majoritate covarsitoare in favoarea unui set de masuri destinate ''sa faca fata actiunilor teroriste ale Statelor Unite in regiune''.240 dintre cei 244 de parlamentari iranieni prezenti au votat in favoarea alocarii acestor fonduri.Votul vine dupa ce Statele Unite au adoptat, in luna iunie, noi sanctiuni impotriva Iranului, din cauza programului balistic.