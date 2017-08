Sondaj: Unul din patru germani isi revizuieste consumul de oua dupa scandalul contaminarii cu insecticid

Fipronilul, substanta utilizata in mod obisnuit in produsele veterinare impotriva puricilor, acarienilor si capuselor, este interzis in tratarea animalelor destinate consumului uman, precum pasarile.Pe fondul scandalului, 16% dintre respondentii din Germania au declarat ca mananca mai putine oua, iar 10% au spus ca le-au scos din alimentatia zilnica, potrivit grupului de cercetare a pietei YouGov. Totusi, 65% dintre persoanele intervievate au declarat ca nu sunt ingrijorate si ca vor continua sa consume oua ca si pana acum. De altfel, autoritati din mai multe tari europene au declarat ca riscul intoxicatiei la oameni este redus.