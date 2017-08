O statuie din ceara a premierului britanic Theresa May este in pregatire la Muzeul Madame Tussauds

Muzeul a publicat imagini in care apare capul sculpturii, modelat in lut, in primele etape de creare, inainte de a fi realizat mulajul din ceara."Desi strategia prim-ministrului cu privire la Brexit poate fi neclara, noi putem fi siguri ca statuia finalizata va semana izbitor cu Theresa May, cand va fi expusa, in acest an", a declarat Edward Fuller, directorul general al Muzeului Madame Tussauds din Londra.Procesul de creare a unei statui din ceara dureaza in mod obisnuit intre trei si patru luni, o echipa de sculptori lucrand aproximativ 170 de ore modeland, inainte de a fi aplicate firele de par si inainte ca echipa de coloristi sa o finalizeze.