Trump si Macron au discutat la telefon despre criza nord-coreeana

"Cei doi lideri au discutat despre necesitatea de a face fata situatiei din ce in ce mai tensionate asociate cu comportamentul destabilizator al Coreei de Nord", a aratat Casa Alba, intr-un comunicat.Coreea de Nord a anuntat sambata ca aproape 3,5 milioane de muncitori, membri de partid si soldati s-au oferit sa se alature armatei sale pentru a rezista sanctiunilor din SUA si pentru a lupta impotriva Statelor Unite in actuala tensiune geopolitica dintre Phenian si Washington.Donald Trump declara vineri ca liderul nord-coreean Kim Jong-un "va regreta sincer" actiunile ostile impotriva teritoriului SUA sau impotriva aliatilor SUA, avertismentul fiind lansat la cateva ore dupa ce. intr-o postare pe Twitter afirma ca armele americane sunt deja "incarcate si armate" pentru a combate orice amenintare reprezentata de Coreea de Nord.Coreea de Nord anuntase joi ca "analizeaza in mod serios un plan" cu privire la lansarea unui atac cu patru sau cinci rachete cu raza medie de actiune, care vor viza o zona din apropierea teritoriului american Guam.