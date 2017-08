Japonia a desfasurat interceptori de racheta dupa amenintarile lansate de Coreea de Nord la adresa Guam

Sisteme defensive antiracheta sol-aer au fost desfasurate in patru prefecturi din vestul Japoniei, dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca "examineaza in mod serios" lansarea simultana de rachete balistice cu raza intermediara de actiune asupra GuamInterceptorii de racheta Patriot de tip PAC-3 au fost desfasurati in prefecturile Shimane, Hiroshima si Kochi, precum si in prefectura Ehime.Premierul nipon Shinzo Abe a declarat ca Guvernul va face totul" pentru a proteja vietile si bunurile cetatenilor niponi.