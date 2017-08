Angela Merkel si-a inceput campania electorala promitand somaj sub 3% si deficit zero

Intr-un miting in fata sustinatorilor Partidului Crestin-Democrat (CDU) din Dortmund, Angela Merkel a subliniat ca Germania se afla "intr-o situatie buna", dar ca lumea este intr-o faza de "schimbare si de incertitudine"."Obiectivul este sa ajungem in 2025 cu o rata a somajului sub 3% si cred ca putem sa obtinem asta", a spus Merkel intr-un discurs care a fost televizat si in care a insistat ca doreste sa-si indeplineasca toate promisiunile de campanie fara sa lase in urma sa "datorii pentru generatiile viitoare".Merkel a aparat totodata "fantasticul" proiect european, pe care l-a numit "garant al pacii" pe continent, si a subliniat ca "o sanatate buna" a Uniunii Europene este pozitiva pentru Germania.CDU ar urma sa obtina intre 38% si 40% din voturi, in timp ce Partidul Social-Democrat (SPD), aflat pe locul doi, ar obtine intre 23% si 24% la alegerile de luna viitoare, potrivit celor mai recente sondaje.