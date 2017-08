FOTO Franta sub asediul focului: Aproape 700 de persoane au fost evacuate din Corsica

Aproape 700 de persoane, majoritatea turisti, au fost evacuate din insula turistica franceza Corsica, in noaptea de vineri spre sambata in urma izbucnirii a doua incendii care se propaga rapid din cauza rafalelor puternice de vant de pana la 120 de kilometri pe ora si care au mistuit circa 1.500 de hectare de vegetatie, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres.





"Focul este in gradinile caselor situate la liziera si fiecare incearca sa il stinga cu ce mijloace are la indemana", a constatat un fotograf al AFP aflat in Pietracorbara, pe coasta de est, o "zona mai urbanizata" unde a ajuns focul izbucnit in noaptea precedenta in Nonza, la nord-est de Bastia, in plin sezon turistic.





Ca masura de precautie, "500 de persoane au fost evacuate dintr-un camping din Pietracorbara (...) si alte 180 din Sisco" acestea fiind gazduite temporar in scoli, biserici sau in casele localnicilor, a declarat prefectul departamentului Haute-Corse, Gerard Gavory.





Un al doilea incendiu, de o mai mica amploare, izbucnit in Manso, la sud de Calvi, a mistuit 150 de hectare de vegetatie si padure, insa "nu ameninta locuintele si nici oamenii" din zona.





"Focul se propaga rapid din cauza vantului extrem violent, in medie de pana la 100 kilometri pe ora", a spus Gavory.





Aproximativ 240 de pompieri si 45 de autoutilitare au fost desfasurati la fata locului, insa aeronavele pentru stingerea incendiilor nu pot survola zona din cauza rafalelor de vant care au atins chiar si 120 kilometri pe ora, dupa cum au declarat echipele de salvare.