Kenya: Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite in cadrul violentelor declansate in urma realegerii presedintelui Kenyatta

Doua persoane au fost ucise, iar mai multe au fost ranite de gloante, in noaptea de vineri spre sambata, la Kisumu si Siaya, in vestul Kenyei, in confruntarile cu politia izbucnite dupa anuntul realegerii presedintelui Uhuru Kenyatta, relateaza Agerpres, citand AFP.





Comisia electorala din Kenya a anuntat vineri realegerea presedintelui Uhuru Kenyatta, cu 54,3% din voturi fata de 44,7% ale principalului sau contracandidat, Raila Odinga, iar imediat dupa oficializarea rezultatului in mai multe orase au izbucnit proteste violente.





Desi Kenyatta a facut apel la calm si unitate dupa, opozitia a declarat ca nu recunoaste realegerea si totodata ca nu va apela la justitie pentru a contesta ceea ce considera a fi o frauda.





Observatorii internationali au declarat ca procesul electoral a fost corect, iar ambasadorul SUA la Nairobi, Robert Godec, a dat publicitatii un comunicat in care arata ca "in caz de litigii sau dezacorduri, constitutia Kenyei este foarte clara privind modul de solutionare".





Dupa alegerile din 2007, in Kenya au avut loc violente soldate cu peste 1.100 de morti si 600.000 de refugiati.