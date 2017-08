Angela Merkel i-a indemnat pe germani sa fie o forta pentru libertate, dupa o vizita la o fosta inchisoare Stasi din Berlin

Vizita cancelarului la fosta inchisoare a politiei secrete Stasi din cartierul berlinez Hohenschoenhausen a reprezentat o amintire a diviziunii tarii dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, precum si a nedreptatilor comise de fostul regim comunist in Germania de Est."Pare ca s-a intamplat acum mult timp, dar ne aminteste astazi ca trebuie sa ramanem o forta puternica pentru libertate si democratie", a declarat Merkel.In timpul vizitei, aceasta a depus o coroana la fosta inchisoare, in amintirea celor care si-au pierdut viata din cauza abuzurilor, malnutritiei si conditiilor mizerabile din fosta incinta Stasi.De asemenea, aceasta vizita a marcat prima aparitie publica a cancelarului german, dupa intoarcerea dintr-o vacanta de doua saptamani, precum si inceputul evenimentelor de campanie inainte de alegerile generale din 24 septembrie, prin care spera sa castige un al patrulea mandat la conducerea Germaniei.Merkel a trimis in acest sens un mesaj important alegatorilor din landurile estice cu privire la recunoasterea crimelor si abuzurilor comise de regimul comunist in RDG."Putem sa modelam un viitor bun doar daca acceptam trecutul", a declarat cancelarul Germaniei.Vizita cancelarului are loc si ca urmare a aniversarii a 56 de ani de la constructia Zidului Berlinului, care a reprezentat un simbol al opresiunii si a divizarii tarii dupa al Doilea Razboi Mondial.Inchisoarea Hohenschoenhausen s-a inchis dupa caderea regimului comunist si a Zidului Berlinului.Uniunea Crestin-Democrata a promis sa mentina arhiva Stasi, care contine informatii despre actiunile politiei secrete in timpul regimului comunist de 41 de ani din RDG.Guvernul Merkel a promis si 8,8 milioane de euro pentru renovarea complexului penitenciarului Hohenschoenhausen.