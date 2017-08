Autoritatile din Guam le spun cetatenilor cum sa supravietuiasca unui atac nuclear, daca devin realitate amenintarile de la Phenian

Printre recomandarile autoritatilor din teritoriul american se numara: faceti o lista cu adaposturi din beton din apropierea locuintei, a locului de munca sau a scolii, nu va uitati la bila de foc, intrucat va poate orbi sau stati intinsi pe pamant si acoperiti-va capul."Atunci cand este posibil, faceti un dus cu mult sapun si apa... nu frecati si nu zgariati pielea. Nu folositi un balsam de par, pentru ca va lega substantele radioactive de par"', se mai arata in recomandarile transmite de departamentul pentru Securitate Interna din Guam.Donald Trump si-a intensificat retorica impotriva regimului nord-coreean, afirmand ca arsenalul nuclear american este "mai puternic si mai puternic ca niciodata", dupa ce Phenian a amenintat ca va lovi Guam.In schimb, seful diplomatiei americane a insistat, din teritorul american amenintat de Phenian - Guam -, asupra faptului ca nu exista, in opinia sa, "vreo amenintare iminenta" si ca nimic nu indica faptul ca situatia s-a schimbat "in mod dramatic" in ultimele 24 de ore.Aceasta insula izolata, cu o suprafata de aproximativ 550 de kilometri patrati, este un avanpost-cheie al fortelor americane pe ruta catre Asia.Aproximativ 6.000 de militari sunt stationati pe insula, care dispune de o baza aeriana capabila sa primeasca bombardiere grele americane de la cele de tip B-52 si pana la cele de tip B-2, inclusiv de tip B-1.