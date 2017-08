A murit cel mai batran om din lume, Yisrael Kristal, supravietuitor al Holocaustului

Familia acestui evreu nascut in 15 septembrie 1903 nu a putut fi contactata vineri pentru a confirma informatia.Potrivit site-ului de stiri Ynet, acesta lasa in urma doi copii, noua nepoti si 32 de stranepoti.Guinness l-a identificat drept cel mai batran om din lume in martie 2016.Kristal a supraviatuit Primului Razboi Mondial si a trait la Lodz, in Polonia, pana la invazia nazista din 1939. A fost mutat cu familia intr-un ghetou din oras. Patru ani mai tarziu, a fost trimis la Auschwitz.Aici si-a pierdut sotia si doi dintre copii, dar a supravietuit. Nu mai cantarea decat 37 de kilograme, potrivit Guinness, cand aliatii au eliberat lagarul.A emigrat la Haifa, in nordul Israelului, alaturi de a doua sa sotie si de fiul lor, in 1950. A avut o cofetarie prospera pana la pensionare.Potrivit Gerontology Research Group (GRG), decanul umanitatii este acum o jamaicana, Violet Brown, nascuta in 10 martie 1900.