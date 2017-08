Comisia Europeana: Numarul tarilor care au primit oua contaminate cu Fipronil a ajuns la 15. Printre statele afectate se afla si Elvetia si Hong Kong

Reprezentantii Comisiei Europene au avertizat ca 15 tari europene au primit oua contaminate cu Fipronil - un insecticid puternic a carui utilizare este interzisa pentru animalele destinate consumului - care au ajuns inclusiv in Elvetia si Hong Kong, scrie BBC, potrivit News.ro.





Comisarul pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, a anuntat deja ca va convoca pe 26 septembrie o intalnire cu ministrii din tarile afectate de scandalul oualor contaminate cu Fipronil.





"Trebuie ca expertii nostri sa identifice unde au putut aparea problemele pentru a fi capabili sa ne asezam si sa discutam despre solutii si despre calea de urmat", a declarat Andriukaitis.





O adevarata disputa a izbucnit intre autoritatile belgiene si olandeze cu privire la ouale contaminate, intrucat Amsterdam stia din octombrie 2016 despre o posibila utilizare frauduloasa a putrenicului insecticid Fipronil, care nu poate sa fie folosit pentru animalele destinate consumului in UE.





"Blamarea si batjocorirea reciproca nu ne va aduce nicaieri si vreau sa opresc asta. Dar inainte de toate, responsabilitatea noastra comuna si prioritatea noastra este de a gestiona situatia, de a aduna informatii, de a ne concentra pe analiza si pe lectiile care pot fi invatate pentru a ne imbunatati sistemul si pentru a preveni activitati infractionale", a completat comisarul pentru Sanatate al Uniunii Europene.





Belgia si Olanda s-au mobilizat pentru gasirea responsabililor: anchetele demarate in cele doua state s-au intensificat joi, ceea ce a dus la arestarea a doi directori dintr-o companie olandeza care ar fi aplicat Fipronil.





In Marea Britanie, autoritatea pentru siguranta alimentelor a anuntat ca 700.000 de oua contaminate au ajuns in tara din fermele olandeze, dar acestea nu reprezinta un risc pentru public. Intre timp, mai multe produse procesate, precum sandvisuri si salate cu oua, au fost eliminate de pe rafturile unor lanturi de hipermarket-uri precum Sainsbury, Morrisons, Waintrose si Asda.





In Belgia, Olanda si Germania, supermarket-urile au retras de la vanzare milioane de oua, iar aproximativ 250.000 de oua contaminate au fost vandute in ultimele patru luni in Franta.





Printre tarile europene afectate de scandalul oualor contaminate se numara si Danemarca, Romania si Luxembourg.