​Donald Trump ameninta din nou Coreea de Nord: Solutia militara este incarcata si armata

"Solutia militara este incarcata si armata in cazul in care Coreea de Nord se comporta imprudent", a scris presedintele american, pe contul sau de Twitter."Sper ca Kim Jong-Un va gasi o alta cale", a adaugat el.Aceasta ultima amenintare se adauga supralicitarii verbale din ultimele zile. Donald Trump a promis joi "foc si furie" fata de Phenian.Pana acum, presedintele american a fost evaziv in privinta unor eventuale lovituri preventive si a afirmat ca SUA pregatesc "numeroase scenarii diferite".China a cerut joi SUA si Coreii de Nord sa "dea dovada de prudenta" si a solicitat Phenianului sa evite "demonstratiile de forta".