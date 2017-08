Scandalul presupuselor arme sonice folosite in Cuba ia amploare: Cel putin un diplomat canadian este tratat pentru probleme de auz

Cel putin un diplomat canadian in Cuba a fost tratat pentru probleme de auz dupa ce tara din Caraibe ar fi folosit arme sonice impotriva personalului american din Havana, relateaza The Guardian.









Unul sau mai multi diplomati canadieni din Cuba au fost tratati pentru pierderea auzului dupa ce un grup de diplomati americani in Havana ar fi fost surziti de dispozitive sonice, potrivit oficialilor americani.









Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe al Canadei, Brianne Maxwell, a spus ca oficialii “sunt constienti ca diplomatii canadieni si americani, cat si familiile acestora, din Havana prezinta simptome neobisnuite. Guvernul lucreaza - inclusiv cu autoritatile americane si cubaneze - pentru a descoperi cauza”.





Maxwell a adaugat ca oficialii nu au niciun motiv pentru a crede ca turistii canadieni sau alti vizitatori ai Cubei ar putea fi afectati.

Canada a ajutat la reluarea relatiilor diplomatice dintre Cuba si Statele Unite.





Oficiali americani au declarat ca angajatii ambasadei afectati au sosit in Havana in vara lui 2016. Ca toti diplomatii straini din Cuba, ei au locuit in case detinute si intretinute de guvernul cubanez.





In toamna, diplomatii si sotiile si sotii lor au inceput sa resimta pierderi de auz atat de severe si de ciudate incat a fost lansata o investigatie si s-a ajuns la concluzia ca sunt intr-o situatie de risc. Acestora li s-a permis sa plece din Cuba.