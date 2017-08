Donald Trump: Am facut un mare serviciu armatei cand am interzis inrolarea transgenderilor

Presedintele, care a facut declaratia de la terenul sau de golf Bedminster din New Jersey, a afirmat ca problema soldatilor transgenderi este delicata."Ascultati, am mult respect pentru aceasta comunitate. Ea ma sustine mult, sau m-a sustinut mult", a spus el, inainte de a adauga: "A votat mult pentru mine"."Stiti, este un subiect foarte complicat pentru mine. E un subiect perturbant pentru armata. Cred ca am facut un mare serviciu armatei", a continuat el.Presedintele american a anuntat pe Twitter, luna trecuta, ca va interzice persoanelor transgendere sa se inroleze in armata, fara a preciza ce se va inampla cu cei 2.500 pana la 7.000 de transgenderi deja inrolati.Acesta a anunat astfel o decizie a administratiei Obama, care a stabilit ca armata trebuie sa inroleze transgenderi incepand cu 1 iulie 2017.Cinci soldati transgenderi au depus plangere impotriva lui Donald Trump si a Pentagonului in aceasta saptamana.