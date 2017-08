SUA: O musulmana al carei val fusese scos cu forta de politisti, in timp ce era arestata, va primi 85.000 de dolari de la primaria Long Beach

"Kirsty Powell, o afro-americana, a depus plangere dupa ce politistii i-au inlaturat cu forta valul in fata altor politisti masculini si a zeci de detinuti", potrivit unui comunicat publicat joi de Consiliul relatiilor americano-islamice (Cair)."Doamna Powell purta valul in baza credintei sale religioase si a fost obligata sa isi petreaca noaptea cu capul gol cand era in detentie. Ea a descris experienta ca fiind profund traumatizanta", adauga comunicatul Cair.Long Beach a votat marti pentru a aproba acordul amiabil, care contine despagubiri de 85.000 de dolari, precizeaza Cair, care noteaza ca alte primarii din comitatele Orange si San Bernardino, in periferia Los Angelesului, si-au amendat reglementarile pentru a proteja dreptul la valul islamic in detentie.Politistii vor scoate valul unei detinute "cand e necesar pentru a proteja securitatea agentului" si in afara prezentei de politisti si detinuti de sex masculin, a afirmat Machit, procuror adjunct in Long Beach, citat de Los Angeles Times.Powell fusese retinuta in cadrul unui control rutier in mai 2015. In timpul arestului, agentii de politie i-au cerut sa isi dea jos valul. Cererea sa sa fie perchezitionata de o femeie a fost refuzata si nu a avut dreptul sa-si pastreze valul in perioada arestului.