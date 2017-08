China avertizeaza America sa nu lanseze prima un atac asupra Coreii de Nord: Daca Phenianul ataca primul, Beijingul va ramane neutru (presa oficiala)

China, cel mai important aliat si partener comercial al Coreii de Nord, si-a reinnoit apelurile la calm in fata intensificarii retoricii agresive intre Washington si Phenian.Cotidianul de stat Global Times, publicat de oficialul Partidului Comunist Ziarului Poporului, a scris intr-un editorial ca Beijingul nu este capabil sa convinga nici Washingtonul si nici Phenianul sa se calmeze."Trebuie sa fie clara pozitia sa pentru toate partile si sa se inteleaga ca atunci cand actiunile lor pun in pericol interesele Chinei, China va raspunde ferm", arata ziarului, care nu reprezinta insa pozitia guvernului."China trebuie sa spuna limpede ca, daca Phenianul lanseaza rachete care ameninta teritoriul american si daca SUA riposteaza, China va ramane neutra", adauga sursa citata."Daca SUA si Coreea de Sud lanseaza lovituri si incearca sa rastoarne regimul nord-coreean si sa schimbe tiparul politic in peninsula Coreeana, China ii va impiedica sa faca asta".China se teme ca un conflict in peninsula Coreeana sau o repetare a razboiului din 1950-53 va dezlantui un val de refugiati si s-ar putea ajunge la o tara reunificata aliata cu America."Peninsula Coreeana este o zona unde interesele strategice ale tuturor partilor converg si nicio parte nu ar trebui sa incerce o dominatie absoluta in regiune", adauga cotidianul chinez.