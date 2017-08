Comisarul european pentru Sanatate: Vom convoca o reuniune a reprezentantilor tarilor afectate de ouale contaminate cu Fipronil

Comisia Europeana va convoca o reuniune a reprezentantilor tarilor UE afectate de scandalul oualor contaminate cu Fipronil, care acum se extinde la douasprezece tari, a anuntat vineri comisarul pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, citat de AFP.

El a precizat, intr-un raspuns scris pentru AFP, ca a propus, vineri, o reuniune cu ministrii si reprezentantii tarilor afectate.

"Trebuie ca expertii nostri sa identifice unde au putut aparea problemele pentru a fi capabili sa ne asezam si sa discutam despre solutii si despre calea de urmat", a precizat comisarul, potrivit News.ro, care citeaza AFP.

Potrivit sursei citate, Vytenis Andriukaitis ar fi spus ca a discutat deja problema cu ministrii Germaniei, Belgiei si Olandei.

Oficialul a precizat ca a cerut, pe langa masurile de urgenta luate de statele membre, pentru retragerea loturilor contaminate, ca tarile sa ramana "vigilente" pentru a se asigura ca produse interzise nu sunt folosite in tratamente aplicate in ferme avicole.

Douasprezece tari, inclusiv Romania , au fost afectate deja de contaminarea a milioane de oua in Uniunea Europeana.

Belgia si Olanda, unde s-a produs contaminarea, s-au mobilizat pentru gasirea responsabililor: anchetele demarate in cele doua state s-au intensificat joi, ceea ce a dus la arestarea a doi directori dintr-o companie olandeza care ar fi aplicat produsul in ferme agricole, ca tratament impotriva paduchilor rosii.

Scandalul contaminarii a generat tensiuni intre statele membre. Ministrul belgian al Agriculturii a criticat Olanda pentru ca nu si-a avertizat vecinii cand a fost alertata, in noiembrie 2016, de o posibila utilizare frauduloasa a Fipronil in dezinfectarea cotetelor pasarilor, in conditiile in care insecticidul este interzis strict in cazul animalelor destinate consumului.



Haga a respins orice acuzatie de neglijenta, dand asigurari ca nu a existat "nimic care sa sugereze un risc crescut pentru securitatea alimentara" in momentul in care a primit denuntul anonim privind Fipronil.

Franta si Germania au criticat de asemenea gestionarea incidentului de catre vecinii lor.