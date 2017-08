Australia: Premierul Turnbull spune ca tara sa va sprijini Statele Unite in cazul unui atac al Phenianului

"Daca SUA sunt atacate de Coreea de Nord, atunci vom invoca Tratatul ANZUS. Australia va veni in ajutorul SUA in acelasi fel in care acestea ne-ar ajuta daca am fi atacati", a spus Turnbull, la postul de radio 3AW.In privinta efectuarii unui atac, sprijinul australian "va depinde de circumstantele si consultarile cu aliatii nostri", a precizat Turnbull, care a discutat telefonic cu vicepresedintele SUA, Mike Pence, pe care l-a asigurat de o sustinere "solida ca o stanca".Australia, Noua Zeelanda si Statele Unite au semnat, in 1951, Tratatul de Alianta ANZUS de cooperare in materie de aparare, care a fost invocat ultima data de guvernul de la Canberra dupa atentatele din 11 septembrie 2001 comise de Al Qaida in SUA.Regimul de la Phenian a precizat in aceasta saptamana ca pregateste un plan pentru lansarea unor rachete in apropierea insulei Guam, insula din Pacific care gazduieste o baza strategica navala americana.