Libia interzice accesul in apele ei teritoriale a navelor ONG-urilor care salveaza migranti

Niciun alt loc din Romania nu are atata incarcatura istorica in comparatie cu Dobrogea pentru ca acesta este cel mai vechi pamant romanesc, cu toate ca este alaturat celui mai tanar pamant al tarii, Delta Dunarii. Pintenul hercinic al muntilor Macin are o vechime de aproape 400 de milioane de ani, granitele din care este alcatuit lantul muntos de sub 500 de metri fiind azi o marturie straveche a impunatorilor munti ce erau odata aici. Dar nu vechimea, ci pitorescul acestui peisaj arhaic face atractiva zona Dobrogei de nord.

Drumuri spectaculoase, paduri batrane, zone cu multa piatra, fauna deosebita, mancarurile si vinurile zonei dar si cetatile de altadata sunt tot atatea carlige pentru amatorul de inedit intr-o plimbare in zona.