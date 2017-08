Arestari in Olanda, in scandalul oualor contaminate cu insecticid. Comisia Europeana ar fi stiut despre "cazul fipronil"

In plus, suspectii sunt acuzati de detinere de substante ilegale. Potrivit Hotnews.ro , si Romania este afectata de acest scandal, o tona de galbenus de oua contaminat cu fipronil fiind depistata in Timis.Din datele comunicate de procuratura olandeza, cei doi arestati sunt persoane din conducerea Chickfriend, companie care ar sta in centrul acestui scandal si care ar fi folosit in mod ilegal insecticidul interzis, in scopul curatarii cotetelor de gaini.Toti cei 180 de producatori de oua la care au fost identificate oua infestate cu fipronil ar fi, potrivit informatiilor de pana acum, clienti ai firmei Chickfriend. Managerii acesteia au fost retinuti, iar locuintele acestora de langa Utrecht au fost perchezitionate.In Olanda s-au mai facut razii la doua companii care ar fi implicate, ca furnizori, in scandalul oualor contaminate. In urma perchezitiei, au fost confiscate computere si documente bancare. In total, in Olanda sunt cercetate opt firme, iar perchezitiile au inceput si in Belgia, dupa ce organele de cercetare penala din cele doua tari s-au pus de acord.Din declaratiile unei asociatii olandeze de profil, paguba provocata crescatorilor de pasari de scandalul oualor cu fipronil, s-ar ridica la cel putin 150 de milioane euro.Ouale contaminate, provenite din Belgia si Olanda, au fost exportate in multe tari europene, ajungand la supermaket-uri din Germania si chiar din Marea Britanie, unde ar fi fost importate 700.000 de bucati. Pentru UK pericolul pare insa sa fie relativ mic, deoarece 85% din productia de oua este autohtona. In total insa, milioane de oua au fi fost retrase de pe piata si distruse.Insecticidul Fipronil se foloseste impotriva capuselor, a puricilor si a paduchilor. Deoarece este periculos pentru sanatatea umana, el nu poate fi folosit la dezinsectia in firme care produc alimente. Pana acum, nu exista informatii de imbolnavire a vreunei persoane in urma acestui incident.Belgia si Olanda dau vina una pe alta. Ministrul agriculturii belgian, Denis Ducarme, i-a acuzat pe olandezi ca ar fi stiut de situatie si ca, inca din noiembrie 2016, ar fi existat un raport referitor la fipronilul depistat in oua. Autoritatea pentru siguranta alimentara olandeza (NVWA) respinge insa acuzatiile.Seful acesteia, Rob van Lint, spune, citat de ARD: "Acuzatia potrivit careia am fi stiut, din noiembrie 2016, despre fipronilul din oua nu sta in picioare". El a adaugat ca autoritatea pe care o conduce primeste sute de sesizari anual iar "la momentul cu pricina nu au existat indicii ca ar putea fi un risc acut cu privire la siguranta alimentelor".Potrivit unui raport al autoritatii belgiene pentru siguranta alimentara FASNK, care a fost pus la dispozitia agentiei de presa germane dpa, si Comisia Europeana (CE) ar fi primit mai devreme decat admite informatii despre ouale infestate cu fipronil. Prima sesizare a autoritatilor belgiene catre olandezi ar fi fost facuta in 6 iulie, folosindu-se o platforma a UE.Alerta oficiala de risc a belgienilor a fost insa trimisa in 20 iulie. Initial, o purtatoare de cuvant a CE a negat schimbul de informatii anterior datei de 20 iulie. Explicatia a fost urmatoarea: "Comisia nu supravegheaza schimbul de informatii in sistemul administrativ de sustinere si cooperare, atat de activ, cum se intampla cand e vorba de sistemul de alerta rapida, referitor la furaje si alimente".Ministrul agriculturii german, Christian Schmidt, a cerut de la Belgia si Olanda explicatii in problema oualor contaminate cu fipronil. Intr-o declaratie facuta Neuen Osnabrucker Zeitung, politicianul CSU a cerut claritate "in aceasta supa tulbure" si a spus ca trebuie reconstituit exact "cine, cand si cum a livrat oua si daca Germania a fost afectata".In total, 11 tari sunt afectate de scandalul oualor infestate cu fipronil: Belgia, Olanda, Marea Britanie, Germania, Austria, Romania, Franta, Suedia, Luxemburg, Danemarca si Elvetia.