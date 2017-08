Coreea de Nord anunta ca are un plan de trimitere a catorva rachete catre teritoriul american Guam

In acest sens, forta strategica nord-coreeana din Armata Poporului Coreean (KPA) "analizeaza in mod serios un plan cu privire la un atac prin invaluire asupra Guam prin lansarea simultana a cinci sau patru rachete balistice cu raza intermediara de actiune Hwasong-12, tocmai pentru a interzice fortele inamice de pe pricipalele baze militare din Guam si pentru a semnaliza un avertisment crucial pentru Statele Unite", se arata in declaratia generalului nord-coreean Kim Ray Gyom, difuzata de agentia oficiala a Pehnianului, KCNA.Aceasta escaladarea brusca a tensiunilor din Oceanul Pacific vine dupa ce agentiile de informatii din SUA au dezvaluit ca primele focoase nucleare miniaturizate, care pot fi atasate de rachete intercontinentale sau cu raza intermediara de actiune, au fost produse de catre regimul de la Phenian.Luna trecuta, regimul nord-coreean a testat cu succes doua rachete balistice intercontinentale, cunoscute drept Hwasong-14, care ar fi capabile sa loveasca metropole importante din Statele Unite, precum Los Angeles, Chicago, Denver si chiar New York, situat la aproape 11.000 de kilometri de Coreea de Nord.Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat in schimb un nou pachet de sanctiuni internationale, propus de partea americana, impotriva regimului de la Phenian.Armata Poporului Coreean sustine ca a avertizat Statele Unite impotriva aplicarii de sanctiuni, acuzand ca acestea incalca suveranitatea Coreei de Nord.Potrivit KCNA, regimul nord-coreean va finaliza pana la mijlocul lunii august un plan pentru a lansa rachete balistice spre Guam, iar armata va astepta un ordin din partea liderului Kim Jong-un.Rachetele Hwasong-12 lansate de Armata Poporului Coreean vor zbura deasupra prefecturilor japoneze Shimane, Hiroshima si Koichi, afirma Phenianul. Acestea vor strabate 3.356 de kilometri in doar 1.065 de secunde si vor lovi la aproximativ 30-40 de kilometri de Guam.Nu exista niciun indiciu daca aceste rachete vor fi echipate cu focoase nucleare miniaturizate, inainte de a fi lansate in directia teritoriului american din Oceanul Pacific.Guam este o insula izolata, cu o suprafata de aproximativ 550 de kilometri patrati, dar reprezinta un avanpost-cheie al fortelor americane pe ruta catre Asia.Aproximativ 6.000 de militari sunt stationati pe insula, care dispune de o baza aeriana capabila sa primeasca bombardiere grele americane de la cele de tip B-52 si pana la cele de tip B-2, inclusiv de tip B-1.