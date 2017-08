VIDEO Mexic: Furtuna tropicala Franklin devine uragan

Franklin este primul uragan al sezonului 2017 din Oceanul Atlantic, potrivit celui mai recent raport al Centrului national al uraganelor (NHC) cu sediul la Miami, in Florida. La ora 03.00 GMT, acesta se afla la 110 km de portul Veracruz, in estul Mexicului, si se deplasa cu 20 km/h, insotit de rafale de vant de pana la 140 km/h.Furtuna Franklin a ajuns marti in apele Golfului Mexic dupa ce a traversat peninsula Yucatan. A fost insotita de ploi puternice care au lovit statiunile balneare din Marea Caraibelor fara insa a provoca pagube sau victime.Autoritatile mexicane se tem ca Franklin, devenit uragan de categoria 1 din 5 pe scara Saffir-Simpson, va lovi litoralul dintre orasele Tuxpan si Veracruz, cu valuri care pot atinge pana la opt metri inaltime. Preventiv, scolile au fost inchise miercuri, iar activitatile turistice si de navigatie au fost suspendate la Veracruz.In jur de 90 de localitati cu peste doua milioane de persoane se afla in aceasta zona, spun autoritatile din Veracruz.Dupa ce va lovi coastele, Franklin ar urma sa slabeasca in intensitate si sa se indrepte in noaptea de joi spre vineri spre centrul si vestul Mexicului.Din cauza pozitiei sale geografice si a intinderii litoralului sau, atat la oceanul Pacific, cat si la Atlantic, Mexicul este una dintre tarile cele mai lovite de uragane. In fiecare an au loc cel putin zece astfel de fenomene climatice.