Diplomati americani din Cuba ar fi fost surziti intentionat cu dispozitive sonice. SUA au expulzat doi diplomati cubanezi

Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a declarat ca pe 23 mai li s-a cerut cubanezilor sa paraseasca SUA dupa ce americani din Cuba “au raportat incidente ce au cauzat o varietate de simptome fizice”, fiind nevoiti sa paraseasca insula.Nauert a spus ca primul incident a fost raportat la sfarsitul anului 2016 si ca a fost urmat si de altele. Ea nu a vrut sa spuna care au fost simptomele, precizand doar ca nu le-a pus viata in pericol.FBI si Serviciul de Securitate Diplomatica investigheaza cazul.Alti oficiali americani au spus ca printre simptome se numara pierderea auzului.O persoana care cunoaste amanuntele investigatiei a afirmat ca anchetatorii cerceteaza daca guvernul cubanez a plasat dispozitive sonice ce produc sunete inaudibile inauntrul sau in afara locuintelor a cinci angajati ai ambasadei SUA cu intentia de a le provoca surzenie.Oficiali americani au declarat ca angajatii ambasadei afectati au sosit in Havana in vara lui 2016. Ca toti diplomatii straini din Cuba, ei au locuit in case detinute si intretinute de guvernul cubanez.In toamna, diplomatii si sotiile si sotii lor au inceput sa resimta pierderi de auz atat de severe si de ciudate incat a fost lansata o investigatie si s-a ajuns la concluzia ca sunt intr-o situatie de risc. Acestora li s-a permis sa plece din Cuba.Niciun copil nu a fost afectat, dar cel putin unii dintre adulti au suferit pierderi permanente ale capacitatii auditive.