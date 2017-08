R. Moldova: Sase dintre deputatii socialisti au si cetatenia romana, desi Dodon a promis ca vor renunta la ea. Toti sunt pro-rusi, iar printre ei e si cel care a rupt in parlament harta Romaniei Mari

Pana in prezent, insa, sase deputati PSRM continua sa se bucure de calitatea de cetatean european, manifestand in acelasi timp o pozitie anti-europeana, scrie Radio Chisinau. Alesii poporului care detin dubla cetatenie sunt Alla Dolinta, Corneliu Furculita, Anatolie Labunet, Radu Mudreac, Ghenadi Mitriuc si Adrian Lebedinschi, relateaza portalul ￯ Moldova Curata are cetatenia romana din 2006. Acesta insa a propus un proiect de lege prin care cerea arborarea drapelului CSI in loc de cel al UE, la evenimente oficiale. Acesta argumenta ca "arborarea drapelului UE este nejustificata si arata artificial"., cetatean roman din 2009, a devenit celebru dupa ce a rupta harta Romaniei Mari in Parlamentul de la Chisinau.Recent, dupa ce Igor Dodon a refuzat sa promulge un protocol de amendare a Acordului de cooperare in domeniul militar incheiat intre Romania si Republica Moldova,a reinaintat initiativa in Legislativ, argumentand ca Acordul ar contine prevederi neconstitutionale. "Este un proiect anticonstitutional, avand in vedere ca in Legea Suprema a Republicii Moldova este stipulata expres neutralitatea statului. Este o tentativa de atac al Romaniei asupra statalitatii Republicii Moldova!", declara Mitriuc in Plenul Legislativului.Anatolie, un alt deputat socialist, este cetatean roman deja de 12 ani, insa recent i-a insultat pe unionistii Anatol Salaru, Ana Gutu si pe fostul presedinte roman, Traian Basescu.