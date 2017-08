Fotbalistul mexican Rafael Marquez, sanctionat de autoritatile americane pentru implicarea intr-o vasta retea de trafic de droguri

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat, miercuri, ca a decis sanctiuni impotriva a peste 20 de persoane, intre care si internationalul mexican Rafael Marquez, pentru implicarea intr-o vasta retea de trafic de droguri, informeaza L'Equipe.

Ca urmare a unei anchete care a durat mai multi ani, au fost sanctionate 22 de persoane si peste 40 de societati mexicane, intre care se numara si cazinouri si un club de fotbal (Club Deportivo Morumbi).

Lui Marquez i se reproseaza ca are de mai mult timp legaturi cu Raul Flores Hernandez, cel considerat capul retelei care are centrul in Guadalajara. Jucatorul este acuzat ca a avut rolul de "paravan", el declarandu-se proprietarul unor bunuri apartinandu-i lui Flores Hernandez sau apartinand retelei acestuia.

Sanctiunile constau in inghetarea bunurilor din SUA ale persoanelor in cauza si interdictia de a realiza tranzactii cu cetateni americani.

Rafael Marquez a jucat in SUA la New York Red Bulls, in perioada 2010-2012. Jucatorul in varsta de 38 de ani, in prezent legitimat la clubul mexican Atlas, a evoluat pentru FC Barcelona in intervalul 2003-2010, potrivit news.ro.