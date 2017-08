Atacatorul care la sfarsitul lunii iulie a injunghiat mortal o persoana in Hamburg a marturisit in fata anchetatorilor ca a intentionat initial sa execute un atentat cu un camion, dupa modelul celui comis de tunisianul Anis Amri, care in luna decembrie a patruns cu un astfel de vehicul in multime la un Targ de Craciun din Berlin, relateaza Agerpres, citand agentia EFE.





Potrivit marturiei obtinute de presa germana, Ahmad A, un palestinian in varsta de 26 de ani, a mai spus in fata anchetatorilor ca era interesat de Statul Islamic (SI) inca din anul 2014 si ca dorea sa ucida cat mai multi "crestini si tineri", pentru ca in final sa moara ca un "martir".