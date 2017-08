Mai multe persoane transgender din armata americana l-au dat in judecata pe Trump, dupa ce presedintele SUA a anuntat ca va interzice inscrierea acestora in serviciul militar 

Cinci membri transgender ai armatei americane, inclusiv veterani de razboi din Irak si Afganistan, l-au dat in judecata Donald Trump, miercuri, contestand interdictia impusa de presedinte persoanelor transgender de a se inscrie in armata, relateaza Reuters.





Trump a declarat pe Twitter pe 26 iulie ca guvernul S.U.A. "nu va accepta sau nu va permite persoanelor transgender sa serveasca in orice calitate" in armata.





Anuntul a fost surprinzator, avand in vedere ca Pentagonul a spus in 2016 ca ar permite oamenilor transgender sa se inscrie deschis in armata.





Mesajele de pe Twitter ale lui Trump au aparut pentru a respinge concluziile unui studiu RAND Corporation comandat de Pentagon care arata ca permiterea persoanelor transgender sa se inscrie in armata ar "costa putin si nu are un impact semnificativ asupra pregatirii unitatii".





Casa Alba a spus ca nu raspunde litigiilor in curs. Procesul a fost deschis la Curtea Districtuala din SUA, Washington, D.C.





Toti cei cinci membri ai armatei au spus comandantilor lor ca sunt transgender, dar sunt anonimi in proces de teama ca ar fi pedepsiti cumva, a declarat Jennifer Levi, avocat al GLBTQ Legal Advocates & Defenders. Grupul a intentat procesul impreuna cu Centrul National pentru Drepturile Lesbienelor.





Uniunea Americana a Libertatilor Civile a declarat ca pregateste propriul proces.





Cei cinci acuza ca mesajele lui Trump incalca drepturile membrilor armatei si solicita instantei sa declare directiva lui Trump ca fiind neconstitutionala si sa o opreasca.