Marea Britanie sustine ca UE proprune drepturi de rezidenta limitate pentru britanici

Uniunea Europeana a propus ca britanicii care traiesc in tarile din blocul comunitar dupa finalizarea Brexit sa primeasca drept de sedere doar in locul de rezidenta, a anuntat miercuri ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza Reuters.









Intr-o scrisoare prin care a informat parlamentarii din camera superioara a legislativului britanic despre stadiul negocierilor pentru Brexit, David Davis a precizat ca UE ofera doar drepturi de rezidenta limitate pentru britanici.





"Oferta lor garanteaza doar dreptul de sedere in statul membru in care locuia un cetatean britanic in momentul iesirii noastre din UE. Nu garanteaza titularului... niciun drept de miscare in interiorul UE, de exemplu pentru a lucra sau pentru a studia intr-un stat membru invecinat" a spus Davis care a continuat: "Am intrebat daca acest lucru este in concordanta cu principiul reciprocitatii si, de asemenea, cu dorinta Comisiei de a proteja drepturile care sunt garantate in prezent sub legislatia UE. Acest lucru va fi subiectul unor discutii ulterioare, in timp util".