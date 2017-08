Donald Trump intensifica retorica la adresa Coreii de Nord: Arsenalul nuclear al Americii este mai puternic ca niciodata

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world! ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

Dupa ce promisese marti "foc si furie" in fata regimului Kim Jong-Un, presedintele american s-a aratat, intr-un tweet, si mai amenintator, scriind ca arsenalul nuclear american este "mai puternic ca niciodata".Desi afirma ca spera sa nu fie folosit niciodata acest arsenal devastator, afirmatiile sale, care sunt un ecou la retorica inflamanta a Phenianului, marcheaza un nou palier, in momentul in care comunitatea internationala incearca sa franeze dezvoltarea programelor balistice si nucleare nord-coreene.Declaratiile sunt in contrast cu cele ale secretarului sau de Stat, Rex Tillerson. Din teritoriul american Guam, acesta a subliniat ca in opinia sa nu nu exista "nicio amenintare iminenta".Cu cateva ore inainte, Phenianul amenintase cu tiruri de racheta asupra acestei mici insule din Pacific, de o importanta strategica pentru Statele Unite.Calmul domnea la Guam, unde autoritatile invitau locuitorii si numerosii turisti sa "se relaxeze si sa profite de paradis".Aceasta insula izolata de circa 550 km patrati, cu 162.000 de locuitori, este un avanpost esential pentru fortele americane in ruta spre Asia.Pe insula se afla circa 6.000 de soldati si o baza aeriana capabila sa primeasca bombardierele grele americane B-52, B-2 sau B-1.