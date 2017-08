Cei mai multi emigranti din Afria sunt abuzati, torturati si violati cand traverseaza Libia, inainte de ajunge in Europa - Oxfam

Organizatia Oxfam solicita Europei sa asigure rute mai sigure pentru emigrantii din Africa, intrucat voiajul prin Libia ii expune pe acestia la retineri, abuzuri, furturi, munca fortata, relateaza Reuters.





Mai bine de 95.000 de oameni au fugit din Africa prin Libia si Marea Mediterana pana in Italia, iar in 2016 au fost 180.000. In schimb ruta s-a dovedit a nu fi foarte sigura intrucat, potrivit organizatiei Oxfam, in momentul in care imigrantii ajung pe teritoriul european povestesc cum au fost tinuti in celule pline cu morti si sunt fortati sa isi contacteze familiile pentru a cere bani pentru a fi eliberati, sunt batuti, infometati sau violati.