Franta si Germania indeamna la retinere si responsabilitate SUA si Phenianul, in legatura cu amenintarile reciproce

Franta indeamna la responsabilitate si la "dezescaladare" in legatura cu Coreea de Nord, dupa ce aceasta a amenintat SUA ca va ataca Guam cu rachete balistice, relateaza Reuters. Si Berlinnul ii indeamna SUA si Coreea de Nord la "retinere", potrivit AFP.





"Noi ii indemnam si pe unii si pe ceilalti la responsabilitate si la dezescaladare", a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, care a subliniat ca Franta urmareste cu ingrijoarare ce se intampla si este pregatita sa ofere spirijin pentru gasirea unei solutii.





Totodata, si Berlinul i-a indemnat miercuri pe nord-coreeni si americani "la retinere", dupa "escaladarea retoricii" intre presedintele american Donald trump si Phenian, care s-au amenintat reciproc cu represalii militare, relateaza news, care citeaza AFP.





"Urmarim cu cea mai mare ingrijorare escaladarea in retorica in centrul careia se afla Peninsula Coreea. Situatia este cu adevarat grava. Indemna, in consecinta, toate partile la retinere", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului german de Externe, Martin Schafer.