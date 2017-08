UPDATE Suspectul pentru atacul de miercuri dimineata dintr-o suburbie a Parisului a fost arestat pe o autostrada din nordul Frantei

Barbatul arestat este considerat principalul suspect pentru atacul de miercuri dimineata, a confirmat premierul francez Edouard Philippe.Suspectul nu era inarmat. Un politist a fost ranit in timpul operatiunii.Barbatul arestat este considerat suspect pentru atacul de miercuri dimineata din suburbia pariziana Levallois-Perret, au declarat surse judiciare citate de Reuters.Sase persoane au fost ranite miercuri dimineata dupa ce o masina a intrat intr-un grup de militari, intr-o suburbie a Parisului, a anuntat politia franceza, citata de AFP. Cei sase raniti sunt militari francezi, doi dintre ei fiind in stare grava. Incidentul a avut loc in suburbia pariziana Levallois-Perret.Nu exista indoiala ca a fost un act deliberat. Este un act de agresiune odios", a declarat primarul din Levallois-Perret, Patrick Balkany.Autoritatile au declansat o operatiune de cautare a vehiculului care a lovit grupul de militari.