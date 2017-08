Somonul modificat genetic a aparut pe rafturile supermarketurilor din Canada

Aproape cinci tone de somon modificat genetic au fost vandute in ultimele luni in supermarketurile din Canada, primele din lume care au avut pe stoc un astfel de peste, relateaza The Guardian. Somonul AquaBounty a fost autorizat pentru comercializare in Canada in 2016.

Vanzarile au fost dezvaluite in cel mai recent raport al castigurilor companiei americane AquaBounty Technologies, al carei somon hibrid de Atlantic - care contine gene de somon Chinook si o gena a merluciului oceanic - a fost in centrul dezbaterilor privind autorizarea ca produse alimentare a animalelor transgenice.

Dezvoltat la inceput de un grup de oameni de stiinta din Canada, somonul poate creste de doua ori mai repede decat somonul atlantic crescut intr-o ferma piscicola si atinge varsta adulta in 18 luni, in comparatie cu 30 de luni. Somonul modificat genetic a fost vandut in Canada la pretul de 5,30 de dolari americani poundul (0,4 kilograme).

Somonul AquaBounty a fost aprobat pentru vanzare in Canada in 2016, pavand astfel calea spre a deveni primul animal modificat genetic comercializat ca hrana. Oficialii canadieni au spus ca patru ani de teste au aratat ca somonul modificat este la fel de sigur si nutritiv ca somonul conventional.