Cativa deputati din partidul lui Igor Dodon, cu discurs pro-rus, au dubla cetatenie: moldoveneasca si romana

Cine sunt cei sase

Asociatia Presei Independente (API) a solicitat Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Romania (ANCR) informatia despre deputatii socialisti care detin in prezent cetatenia statului roman. ANCR a precizat ca sase din cei 24 de alesi din lista socialistilor sunt cetateni romani: Alla Dolinta, Adrian Lebedinschi, Corneliu Furculita, Anatolie Labunet, Radu Mudreac si Ghenadi Mitriuc.Alla Dolinta a venit din business in Legislativ. Limba sa materna este rusa, iar potrivit informatiilor biografice de pe site-ul Parlamentului, are cunostinte elementare de limba romana si de limba engleza. Anterior, Dolinta a declarat ca a inceput procedura de renuntare la cetatenia romana, dar ulterior a evitat sa raspunda de ce continua sa beneficieze de avantajele pe care i le ofera cetatenia romana.Si deputatul Adrian Lebedinschi, care anterior insista ca drapelul Comunitatii Statelor Independente (CSI) sa fie arborat alaturi de cel al Moldovei si UE pe institutiile si la evenimentele oficiale, detine cetatenia romana. Nici el nu a explicat de ce nu a renuntat inca la cetatenia romana, sustinand ca este in vacanta si vrea sa fie lasat in pace si sa se odihneasca.Deputatul PSRM Anatolie Labunet este cetatean roman de 12 ani. El a afirmat in trecut ca va renunta la cetatenia romana, insa nu a facut-o.Deputatul Ghenadi Mitriuc detine cetatenia romana din 2004. El a criticat public, de mai multe ori, Romania.Corneliu Furculita si Radu Mudreac sunt si ei cetateni romani. Furculita e din acelasi sat cu Igor Dodon, iar acesta nu mentioneaza pe site-ul Legislativului care e denumirea limbii sale materne. Mudreac a refuzat sa explice de ce nu a renuntat la cetatenia romana.