Belgia acuza Olanda ca stia inca din noiembrie 2016 despre ouale contaminate cu fipronil

"Cand o tara ca Olanda, unul dintre mari exportatori de oua din lume, nu transmite astfel de informatii, se pun intr-adevar probleme", a spus Ducarme, intr-o reuniune extraordinara a deputatilor belgieni, la Bruxelles.Zeci de milioane de oua au fost retrase de la vanzare incepand cu saptamana trecuta in mai multe tari europene, dupa extinderea crizei nascute in Olanda.Ducarme a prezentat reprezentantilor comisiilor pentru Agricultura si Sanatate raportul efectuat de Agentia belgiana pentru securitatea alimentara (Afsca) in privinta circuitului oualor.Raportul a fost comandat de guvernul belgian, care doreste sa inlature confuzia privind originea contaminarii. Belgia a fost prima tara care a notificat, in 20 iulie, Comisia Europeana prin intermediul sistemului de alerta pentru cazuri de risc in ceea ce priveste sanatatea consumatorilor."Afsca, prin intermediul unui anumit numar de contact, a primit din intamplare informatii interne, (...) un raport al agentiei olandeze (pentru securitatea alimentara) transmis ministrului olandez (...) si care vorbea despre prezenta fipronilului la nivelul oualor olandeze inca de la finele lui noiembrie 2016", a explicat ministrul belgian.