Secretarul de stat Tillerson le cere diplomatilor americani sa fie evazivi pe tema acordului de la Paris (exclusivitate Reuters)

Secretarul de stat Rex Tillerson le-a cerut diplomatilor americani sa raspunda evaziv la intrebarile guvernelor straine despre intentiile Statelor Unite privind o eventuala re-aderare la Acordul de la Paris, a dezvaluit marti, in exclusivitate, agentia Reuters.

Intr-o telegrama trimisa vineri reprezentantelor diplomatice ale SUA, vazuta de Reuters, Tillerson ii instruieste pe subordonatii sai sa transmita clar ca Washingtonul este gata sa sprijine tarile care doresc sa utilizeze combustibili fosili.

Dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat, in iunie, retragerea Statelor Unite din acordul de mediu de la Paris, Departamentul de Stat se asteapta, potrivit telegramei mentionate, la intrebari cum ar fi: "Statele Unite au o politica privind schimbarile climatice?" sau "Administratia (americana - n. red) pledeaza pentru utilizarea combustibililor fosili sau a energiei regenerabile?"

Reprezentantilor diplomatici americani li se ofera si un exemplu de raspuns la intrebarea "Care este procesul pentru luarea in considerare a re-aderarii la Acordul de la Paris?". Ei ar trebui sa se exprime vag: "Luam in considerare o serie de factori. Nu am informatii de dezvaluit privind natura sau planificarea procesului".

Administratia lui Donald Trump intervine intr-una dintre cele mai vechi si mai controversate dezbateri din partea vestica a SUA, incurajang existenta mai multor mine de carbune pe terenuri detinute de guvernul federal, potrivit New York Times. Aceasta decizie a iritat conservatorii si multi democrati, aratand diferente mari de opinii legate de care este alternativa mai buna de a organiza cei 643 de milioane de acri de pamant detinuti de catre guvernul federal - mare parte din aceasta suprafata fiind in vest - o zona de peste sase ori mai mare decat statul California.



Presedintele american, Donald Trump, punand sub intrebare schimbarile climatice, a eliminat rapid masurile din acest domeniu si sprijina companiile din domeniul carbunelui.