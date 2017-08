Casa Alba va ceda o parte din razboiul din Afghanistan contractorilor privati

Casa Alba isi doreste sa lase o parte insemnata din razboiul SUA din Afghanistan contractorilor privati, in cadrul unui efort de a inversa evenimentele unui conflict paralizat, potrivit unui fost sef al unei firme de securitate, citat de USA Today In cadrul propunerii, 5500 de contractori privati, in special trupe din cadrul diviziei de Operatiuni Speciale vor acorda sfaturi fortelor afghane.Planul va include o serie de 90 de avioane private care vor furniza sprijin aviatic in razboiul de mai bine de 16 ani impotriva insurgentilor talibani, potrivit lui Erik Prince, fondatorul firmei de securitate Blackwater.Armata SUA are 8400 de soldati in Afghanistan, pentru a antrena si ajuta fortele locale. Acestea nu au un rol combativ direct si, probabil, vor fi inlocuite gradual de catre contractori.