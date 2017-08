Donald Trump: "Coreea de Nord va fi primita cu foc si furie" daca mai ameninta SUA

"Coreea de Nord mai bine nu ar mai formula la adresa Statelor Unite ale Americii", a adaugat Trump.Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au estimat - duminica - ca Phenianul constituie o amenintare "crescanda", in timp ce ONU tocmai si-a inasprit sanctiunile impotriva Coreii de Nord pentru ca aceasta sa renunte la ambitiile sale nucleare, relateaza AFP si DPA, citate de Agerpres."Coreea de Nord - afirma cei doi lideri - reprezinta o amenintare directa, serioasa si crescanda pentru SUA, Coreea de Sud, Japonia, precum si pentru cea mai mare parte a tarilor lumii", potrivit unui comunicat al Casei Albe, publicat in urma unei convorbiri telefonice intre cei doi presedinti.Aceasta capacitate marcheaza un avans semnificativ pentru Coreea de Nord, care ar deveni astfel o putere nucleara deplina, subliniaza cotidianul american, care citeaza un raport confidential realizata luna trecuta de Agentia americana de informatii militare (DIA).Pentru moment, regimul de la Phenian a testat mai multe dispozitive atomice si a reusit sa lanseze cu succes doua rachete intercontinentale capabile sa loveasca Statele Unite, dar capacitatea sa de a monta o bomba nucleara pe unul dintre aceste lansatoare era pusa sub semnul intrebarii.