Psihologii ''torturii'' CIA James Mitchell si Bruce Jessen, judecati in septembrie

Doi psihologi care au ajutat CIA sa conceapa programul de interogare de dupa atentatele teroriste de la 11 septembrie urmeaza sa fie judecati in septembrie pentru promovarea utilizarii unor metode de tortura precum simularea inecului, infometarea si inlantuirea detinutilor in pozitii de stres extreme, relateaza news.ro care citeaza AFP.

Un tribunal federal din statul Washington au dispus luni organizarea unui proces cu cu un mare juriu, in numele a trei fosti detinuti - dintre care unul a murit intr-o inchisoare CIA in urma unui interogatoriu in forta - si au respins eforturi in vederea unei intelegeri si unei audieri complete in acest dosar.

Procesul, lansat de Uniunea Americana pentru Libertati Civile (ACLU) din partea fostilor detinuti, urmeaza sa fie primul proces impotriva ''programului torturii''.

Guvernul a respins eforturi anterioare, evocand o necesitate de a proteja informatii sensibile.

In acest dosar sunt vizati psihologii James Mitchell si Bruce Jessen, recrutati de CIA in 2002 cu scopul sa conceapa si sa ajute la desfasurarea interogatoriilor unor suspecti in razboiul impotriva terorismului capturati in Afganistan si in alte locuri.

Cei doi au fost platiti cu suma de 80 de miliaone de dolari pentru activitatea lor, care a inclus un ajutor in interogarea lui Khalid Sheikh Mohammed, considerat ''creierul'' atentatelor comise de Al-Qaida pe 11 septembrie 2001, si a lui Abu Zubaydah, alt reprezentant de rang inalt al gruparii.

ACLU ii acuza pe Jessen si Mitchell ca se fac vinovati si ca au profitat financiar de pe urma torturarii ilegale a tanzanianului Suleiman Abdullah Salim, a libianului Mohamed Ahmed Ben Soud si a afganului Gul Rahman.

Primii doi au fost eliberati mai tarziu, dupa ani de incarcerare, insa Rahman a murit de hipotermie intr-o celula a unei inchisori CIA, in noiembrie 2002, dupa doua saptamani de ''tortura brutala'', acuza ACLU.