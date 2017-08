Un barbat a fost oprit de politie, in Bruxelles, dupa ce a pretins ca detine o bomba in masina. O echipa speciala de militari a investigat masina si nu a gasit vreo urma de explozibil, potrivit procurorilor din Belgia, citati de Reuters."Este o persoana instabila mental", a declarat o purtatoare de cuvant al procurorilor. "Soldatii nu au gasit explozibil in vehiculul sau", a adaugat aceasta.Suspectul este din Rwanda si nu avea antecedente inregistrate de catre politie.Alerta cu bomba a fost declansata in districtul Molenbeek, o zona cu o populatie semnificativa de musulmani.