Un artist german deseneaza mesajele instigatoare la ura de pe Twitter

Un artist german de origine israeliana care acuza Twitter ca nu a sters "tweet-uri" cu mesaje de ura si-a facut dreptate singur, pictand mesajele ofensatoare pe drum, in fata sediului companiei din Hamburg, noteaza Reuters.Un video care a aparut pe YouTube il arata pe Shahak Shapira impreuna cu alti activisti vopsind mesaje cum ar fi: "Germania are nevoie de o solutie finala impotriva Islamului" sau "Sa gazam evreii". Aceste mesaje au referinte clare la genocidul comis de Germania nazista in timpul celui de-al doilea razboi mondial.Shapira a declarat ca a raportat aproximativ 300 de mesaje instigatoare la ura, insa a primit doar noua raspunsuri din partea companiei Twitter."Daca Twitter ma forteaza sa vad aceste lucruri, atunci si ei trebuie sa le vada", spune acesta in video-ul publicat luni.Discursurile instigatoare la ura reprezinta un subiect sensibil in Germania, tara a carei istorii a fost marcata de incercarile de a-si repara reputatia in urma crimelor naziste.