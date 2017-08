O drona iraniana s-a apropiat la 30 de metri de un bombardier american care se pregatea sa aterizeze pe portavionul USS Nimitz

Incidentul s-a derulat in spatiul aerian international cand F/A 18E Super Hornet era in faza de apropiere de portavionul USS Nimitz, a precizat un purtator de cuvant al Marinei, capitanul de fregata Bill Urban.US Navy a calificat acest nou incident din Golful Persic drept "periculos si neprofesionist".Potrivit capitanului, este vorba de al 13-lea incident "periculos si neprofesionist" de la inceputul anului in acest sector.In 25 iulie, un nava de patrulare a Marinei americane a tras focuri de avertisment impotriva unei nave iraniene, dupa ce aceasta s-a apropiat la mai putin de 140 de metri.