VIDEO Marea Britanie: Politia incearca sa afle identitatea unui alergator care a impins o femeie sub rotile unui autobuz

Barbatul care a impins femeie in fata autobuzului

Barbatul a continuat sa alerge si a revenit pe cealalta parte a podului peste circa 15 minute, moment in care victima, care a scapat cu rani minore, a incercat sa discute cu el. Acesta nu a recunoscut-o si si-a continuat alergarea, potrivit unui purtator de cuvant al politiei.Politia a distribuit inregistrarea in incercarea de a afla cine este barbatul care a recurs la acest gest extrem.Incidentul a avut loc in data de 5 mai.