​Turcia: Cutremur cu magnitudinea de 5,3 in apropiere de statiunea Bodrum, nu exista victime

Cutremurul a avut loc la 14 km sud-est de Bodrum, una dintre statiunile balneare cele mai frecventate de pe coasta turca egeeana, in plin sezon, si la o adancime de 10 km, a precizat USGS.Turcia este situata pe importante falii seismice si este frecvent zguduita de cutremure.Luna trecuta, un cutremur cu magnitudinea de 6 a avut loc in marea Egee, omorand doua persoane pe insula greaca Kos si ranind alte cateva sute in Turcia si Grecia.Aceste cutremure frecvente au reaprins temerile spectrului catastrofei din 1999, cand doua violente cutremure cu magnitudinea peste 7 au devastat zone foarte populate si industrializate din nord-vestul Turciei, inclusiv Istanbul, omorand 20.000 de oameni.