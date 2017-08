Autoritatile guvernamentale din Congo reduc capacitatea Internetului pentru a nu permite schimbul de imagini pe retelele sociale

Autoritatile din Congo au ordonat reducerea capacitatii Internetului, astfel incat retelele sociale sa nu poata fi folosite pentru transmiterea de imagini, conform unei companii din industria telecomunicatiilor, cu sediul in Kinshasa, capitala statului Congo, noteaza Reuters.Masura vine in contextul in care opozitia fata de presedintele Joseph Kabila sporeste, deoarece seful statului refuza sa renunte la mandatul sau care expira in Decembrie. Din aceasta cauza, in toata tara sunt anuntate marti si miercuri greve masive.Luni, conflicte intre fortele de securitate congoleze si partea opozantilor anti-guvern, Bundu dia Kongo, au omorat cel putin 14 persoane."Pentru a preveni schimbul de imagini abuzive pe retelele sociale intre urmaritori, iti cer sa iei masurile tehnice pentru a restrictiona la minimum capacitatea de a transmite imagini", a declarat intr-o scrisoare seful care reglementeaza posta si telecomunicatiile.