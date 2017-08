Atac cu bomba in orasul pakistanez Lahore / Cel putin 22 de oameni raniti

In urma unui atac cu bomba care a avut loc luni in estul Pakistanului, in orasul Lahore, cel putin 22 de persoane au fost ranite, potrivit unui membru al guvernului, noteaza Reuters.Nimeni nu a revendicat atacul.Atacurile din provincia Punjab au avut o frecventa din ce in ce mai mica in ultimii ani, insa grupurile militante islamice inca sunt active in zona si periodic au loc agresiuni majore."Atacul cu bomba a avut loc intr-un camion care transporta fructe si a ranit 22 de persoane", a declarat Malik Muhammad Ahmad Khan, purtatorul de cuvant al guvernului din provincia Punjab.Haider Ashraf, inspectorul general al politiei, a afirmat despre camion ca era incarcat cu explozibil.