Roman Abramovici se desparte de partenera sa, Daria Jukova

Oligarhul de 50 de ani, care a fost intr-o vreme cel mai bogat om din Rusia, si sotia sa in varsta de 36 de ani, nu au declarat niciodata public faptul ca ar fi casatoriti, asa cum afirma o parte a presei. Comunicatul care anunta despartirea nu lamureste acest mister."Dupa zece ani de viata comuna, am luat amandoi decizia dificila de a ne desparti dar de a ramane mai departe prieteni, parinti si parteneri apropiati in proiectele pe care le-am dezvoltat impreuna", se arata intr-o declaratie comuna transmisa de un purtator de cuvant al lui Roman Abramovici.Inainte de relatia sa cu Daria Jukova, Roman Abramovici a mai fost casatorit de doua ori si avea cinci copii.Acesta face parte din oligarhii care s-au imbogatit si au devenit ultra-puternici in anii 1990, inainte de a-si pierde influenta dupa ajungerea la putere a lui Vladimir Putin.Dupa ce si-a construit averea in special in petrol (Sibneft) si aluminiu, el a cumparat in 2003 clubul de fotbal Chelsea.Forbes ii estimeaza patrimoniul la 9 miliarde de dolari, dintre care peste un miliard in opere de arta, fiind astfel al 12-lea cel mai bogat om din Rusia.