Un inginer de la Google apara dominatia barbatilor in Silicon Valley, reaprinzand dezbaterea privind cultura sexista din industria tech: Femeile sunt inclinate spre sentimente si estetica mai degraba decat spre idei

Aceasta nota, calificata drept "sexista" de presa americana, a reaprins dezbaterea legata de o "cultura sexista si de hartuire" in mediul tehnologic, dominat de barbati.In aceasta nota de 3.000 de cuvinte, un inginer de sex masculin spune ca "alegerile si capacitatile barbatilor si femeilor provin, in mare parte, din cauze biologice si aceste diferente pot explica de ce nu exista o reprezentare egala a femeilor in tech si (in pozitii de) leadership".Aptitudinile naturale ale barbatilor ii conduc sa devina programatori, in conditiile in care femeile sunt, potrivit autorului acestei note, a carui identitate nu a fost divulgata, mai inclinate "spre sentimente si estetica mai degraba decat spre idei", ceea ce le face sa opteze spre cariere "in social sau artistic"."Nu este un punct de vedere pe care eu sau compania sa il sustina, promoveze sau incurajeze", a afirmat, intr-un mail pentru angajati, Danielle Brown, responsabila pentr diversitate de la Google, recrutata de la Intel si in functie de doar o luna.Aceasta a precizat ca Google a dorit intotdeauna sa apere "o cultura in care cei care au puncte de vedere diferite, inclusiv politice, sa se simta in siguranta pentru a le exprima".Publicarea acestei note de catre site-ul Motherboard , duminica, intervine dupa scandaluri si demisii legate de lipsa de diversitate in gigantii din Silicon Valley.Travis Kalanick, co-fondatorul Uber, a demisionat in 21 iunie dupa o serie de demisii ale angajatilor, pe fondul acuzatiilor de sexism si hartuire. Acesta era acuzat ca a incurajat o cultura care favoriza astfel de derapaje.